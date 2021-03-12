لبنان

مراقبة شديدة لسكن رئيس حزب

Lebanon 24
12-03-2021 | 00:14
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فهم أن تغيير رئيس حزب موالٍ مكان سكنه مرتبط، بما نقل عنه، مشاهدة مراقبة شديدة للسكن الأساسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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