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لبنان
مراقبة شديدة لسكن رئيس حزب
Lebanon 24
12-03-2021
|
00:14
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فهم أن تغيير رئيس حزب موالٍ مكان سكنه مرتبط، بما نقل عنه، مشاهدة مراقبة شديدة للسكن الأساسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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رئيس حزب
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