لبنان

الإتصالات الجانبية لم تخرق الجمود الحكومي

Lebanon 24
12-03-2021 | 00:19
A-
A+
Doc-P-802144-637511052970798156.jpg
Doc-P-802144-637511052970798156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تؤدّ الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلفّ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت مصادر متابعة إلى ان  "معظم الاطراف السياسيين لم تؤكد اطلاعها على ما تردّد اعلامياً على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة".
بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص  بأنه مجرّد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لا تزال عقد التشكيل عند حالها  والتشكيلة الوزارية  ما تزال موجودة لدى رئيس الجمهورية.
اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد "حزب الله" الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، أشارت المصادر الى ان "الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين  للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة". وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي  اعلن مرارا ، بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة، وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة".
الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكاً في ان تؤدي زيارة وفد "حزب الله" الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدماً الى الامام ، لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية ما يزال في عهدة طهران.
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2021-03-12
05:51 | 2021-03-12
05:51 | 2021-03-12
05:51 | 2021-03-12
05:51 | 2021-03-12
01:14 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website