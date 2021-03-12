الإتصالات الجانبية لم تخرق الجمود الحكومي

لم تؤدّ الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلفّ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت مصادر متابعة إلى ان "معظم الاطراف السياسيين لم تؤكد اطلاعها على ما تردّد اعلامياً على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة".

بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص بأنه مجرّد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لا تزال عقد التشكيل عند حالها والتشكيلة الوزارية ما تزال موجودة لدى رئيس الجمهورية.

اما في خصوص تاثير الزيارة التي سيقوم بها وفد "حزب الله" الى موسكو الاسبوع المقبل على مسألة تشكيل الحكومة، أشارت المصادر الى ان "الزيارة تأتي في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها المسؤولون الروس مع العديد من ممثلي الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم في الاوضاع بلبنان والمنطقة". وستكون الزيارة مناسبة لتكرار المسؤولين الروس على موقفهم الثابت الذي اعلن مرارا ، بدعم الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين تباشر بحل الأزمة، وسيطلبون بالمناسبة من الحزب كقوة مؤثرة وضع إمكانياته السياسية، لدعم تشكيل الحكومة الجديدة".

الا ان المصادر ذاتها تبدي شكوكاً في ان تؤدي زيارة وفد "حزب الله" الى اي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة، لأن ممارسات الحزب طوال الاشهر الاخيرة، لم تساعد في دفع عملية التشكيل قدماً الى الامام ، لان قرار تشكيل الحكومة اللبنانية ما يزال في عهدة طهران.