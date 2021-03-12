تحسّبات أمنية واقتصادية لتظاهرات اليوم في بيروت

تتوجّس الأوساط السياسية والاقتصادية، خصوصا ‎من اعمال شغب يفتعلها مندسّون بالتظاهرات الاحتجاجية اليوم، في وقت تعرّضت الطبقة السياسية اللبنانية بكاملها ودون استثناء لهجوم فرنسي جديد جاء على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان.واتُّخذت احتياطات امنية احترازية في محيط ‎الأونيسكو تحسبا لتحول المتظاهرين اليه، لملاقاة جلسة البرلمان وعلى جدول اعماله اقتراح لوزير المال السابق علي حسن خليل بإقرار دفع مليون ليرة شهريا ولمدة ستة اشهر للعسكريين من مختلف الاسلاك، والرتب، الذي اعتبره بعض النواب رشوة سياسية من طرف الوزير الذي انهارت المالية اللبنانية في زمن توليه اياها، ولإرضاء بعض الفئات المحسوبة على السلك الأمني، من حساب خزينة الدولة شبه المفلسة وعلى حساب الموظفين المدنيين الذين لا تشملهم مكرمة مجلس النواب.