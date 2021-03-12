روسيا تدخل بقوّة على خط تأليف الحكومة

كشفت معلومات "السياسة" الكويتية أن "زيارة وفد من "حزب الله" إلى موسكو الإثنين المقبل، برئاسة رئيس كتلته النيابية محمد رعد، تأتي بناء على دعوة موسكو، للبحث في تسهيل تشكيل الحكومة، بعد الدعم الذي تلقّاه الرئيس المكلف سعد الحريري من وزير الخارجية سيرغي لافروف في لقائهما الأخير بأبو ظبي، في مساعيه لتشكيل حكومة اختصاصيين، وهو ما ورد في بيان وزارة الخارجية الروسية، ما اعتُبر رسالة قوية ومباشرة من جانب موسكو إلى معرقلي التأليف في لبنان، والمقصود فريق العهد وحلفائه، بوجوب ملاقاة الحريري في منتصف الطريق، من أجل العمل على تشكيل الحكومة الموعودة، لإنقاذ لبنان من الانهيار، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساته".وأشارت المعلومات لـ"السياسة" إلى أن "الجانب الروسي متفهّم لوجهة نظر الحريري من الملف الحكومي، وبالتالي فإن زيارة وفد "حزب الله" إنما تأتي من أجل الطلب من الحزب أن يضغط على حليفه الرئيس ميشال عون، وعلى فريقه السياسي والحلفاء، من أجل تقديم تنازلات تساعد على تقريب موعد الولادة الحكومية، باعتبار أن موسكو حريصة على مصلحة اللبنانيين، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بوجود حكومة قوية وموثوقة".