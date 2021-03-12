"حزب الله" يُحلّل لنفسه ما يحرّمه على الآخرين

سألت أوساط معارضة عبر "السياسة": "كيف يرفض "حزب الله" المؤتمر الدولي الذي طالب به البطريرك بشارة الراعي، بحجّة أنه لا يريد التدويل، فيما لا يرى الحزب غضاضة في الدخول من البوابة الروسية من أجل إيجاد حل للمأزق الحكومي"، مضيفة: "هل أن ما هو مسموح لحزب الله، غير مسموح للراعي وللآخرين من الذين يسعون لحل الأزمة اللبنانية؟"