حركة استيعاب

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Lebanon 24
12-03-2021 | 05:51
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اعتبر سياسيون ان اعادة احياء لجنة الحوار بين بكركي و"حزب الله" انما جاءت من الاخير لاستيعاب الحراك الاخير للبطريرك الراعي.
المصدر: النهار
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حزب الله

الراعي

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