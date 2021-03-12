لبنان

دعم الجيش

Lebanon 24
12-03-2021 | 05:51
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اعتبر مراقبون ان اقتراح النائب علي حسن خليل بمنح مالية للعسكريين عدم القابل للتحقيق انما يعتبر #رسالة ضمنية لقيادة الجيش في مواجهة رئاسة الجمهورية.
المصدر: النهار
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الجيش

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