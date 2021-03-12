تهديد مبطن

على أثر عرض إحدى المحطات التلفزيونية تحقيقا حول فساد ورشوة تتعلق بعقد معامل كهرباء محمولة، استدعى المدير العام للمؤسسة المعنية بالعقد ممثل شركة شقيقة للمحطة المذكورة وأسمعه كلاما غير طيب انطوى على تهديد.