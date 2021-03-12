لبنان

تنقية ملفات

Lebanon 24
12-03-2021 | 05:51
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تشهد وزارة الاقتصاد والتجارة جهوداً مكثفة لتنقية ملفات الدعم واستيراد المواد الاستهلاكية المدعومة، خشية تسريب أي مستندات فضائحية من هذه الملفات.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الاقتصاد

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