التحقيقات في البدايات

نقل أحد المحامين المتابعين لانفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي الجديد قوله إنّ إعادة السير بالملف تحتاج إلى أسابيع بينما تصويب مسار التحقيق يحتاج إلى أشهر.

