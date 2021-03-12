لبنان

التحقيقات في البدايات

Lebanon 24
12-03-2021 | 05:51
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نقل أحد المحامين المتابعين لانفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي الجديد قوله إنّ إعادة السير بالملف تحتاج إلى أسابيع بينما تصويب مسار التحقيق يحتاج إلى أشهر.
المصدر: نداء الوطن
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