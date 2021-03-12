لبنان

تدخلات سياسية لتمرير الملف

Lebanon 24
12-03-2021 | 05:51
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تردّد أنّ ملف تحويل الأموال بموجب قانون الدولار الطالبي، يشهد تدخلات سياسية لتمرير الملفات من خلال مصرف لبنان حيث بلغ مجموع الأموال المحوّلة بموجب هذه التدخلات أكثر من 50 مليون دولار.
المصدر: نداء الوطن
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