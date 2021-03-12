تدخلات سياسية لتمرير الملف

تردّد أنّ ملف تحويل الأموال بموجب قانون الدولار الطالبي، يشهد تدخلات سياسية لتمرير الملفات من خلال مصرف لبنان حيث بلغ مجموع الأموال المحوّلة بموجب هذه التدخلات أكثر من 50 مليون دولار.

