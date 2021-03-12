مساعدات البنك الدولي.. هكذا يمكنكَ الاستفادة!

كتبت ليا القزي في "الأخبار": "15 مليون دولار أميركي هي قيمة «الوِفر» الذي تحقّق بعد ملاحظات النوّاب على قرض الـ 246 مليون دولار المعروف بـ«دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية». الملاحظات التي قدّمها عددٌ من النواب لم تنحصر بالمصاريف التشغيلية لقرض البنك الدولي، بل تناولت انتقاد «الاجتياح الناعم» لمنظمات دولية عبر تخطّي الإدارات العامة ودورها التنفيذي والرقابي، وحصر إدارة القرض بكلّ تفاصيله، ضمنها التواصل مع العائلات وجمع معلوماتها الخاصة، ببرنامج الأغذية العالمي. إلا أنّ الملحق النهائي بالاتفاقية أبقى على تسيّد برنامج الأغذية للمشروع، مع خفض التكاليف بصورة سمحت بزيادة 14 ألفاً و250 أسرة للاستفادة من المساعدات.

في جلسة مجلس النوّاب اليوم، سيُناقش المُلحق المُتصل باتفاقية القرض، بعدما جرت «الموافقة مبدئياً» على القرض في اجتماع اللجان النيابية المُشتركة يوم 23 شباط الماضي. ليس من المُنتظر أن تشهد الاتفاقية ــــ أو المُلحق ــــ أي تعديل، «لأنّ القانون يمنع تعديل اتفاقيات القروض في مجلس النواب»، يقول أحد نواب كتلة «الجمهورية القوية»، مُنتقداً نقاطاً عدّة في نصّ الاتفاقية «وأهمها دفع المساعدات بالليرة، وغياب قاعدة بيانات موحدة، وكيفية وصول المبلغ إلى الناس». ويُشير أيضاً إلى أنّه «حتى لو تعهدت حكومة تصريف الأعمال الالتزام بتطبيق التعديلات، كيف نضمن ألا تتراجع الحكومة الجديدة عنها؟». وفي الإطار نفسه، لن تُعطي كتلة «الوفاء للمقاومة» موافقتها اليوم ما لم تُدرج التعديلات بمتن الاتفاقية الأصلية".