تخبّط في إدارة ملف المقالع والكسارات وشركات الترابة

كتب حبيب معلوف في "الأخبار": شكّلت المعركة الأخيرة حول التجديد لعمل شركات الترابة في شكا والنتائج الكارثية التي انتهت إليها دليلاً جديداً على التخبّط في إدارة هذا الملف، شأنه شأن بقية الملفات.

فمع تسلّم وزير البيئة دميانوس قطار مهامّه، وإعادة الصلاحيات للمدير العام للوزارة برج هتجيان بعدما جمّد الوزراء السابقون مهامه، اجتهد الأخير بكتاب من خمس صفحات إلى الوزير بضرورة إعادة السماح بعمل مقالع شركات الترابة في منطقة شكا تحت عنوان «الاستثمار التأهيلي»، من دون الرجوع إلى المجلس الوطني للمقالع. علماً أن المجلس هو من يفترض أن يمنح رخص المقالع التي تحتاج إليها هذه الشركات أسوة ببقية المقالع على الأرض اللبنانية.

وبسبب الخلاف بين المدير العام والمستشارين والمصلحة المختصة في الوزارة، حول صوابية هذا الإجراء، قرّر الوزير - بعد تردّد - مراسلة وزارة العدل (24/7/2020) طالباً رأي الهيئة الاستشارية العليا حول المواضيع التالية: هل يجوز السماح باستئناف استثمار مقالع وشركات الترابة القائمة والعاملة أو يقتضي اللجوء إلى استثمار تأهيلي كما طُرح في مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 7/9/2019 ؟ وهل يمكن الاكتفاء بالتأهيل فقط كما ينص مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الرقم 8803 الصادر عام 2002 وتعديلاته؟ وما هو المسوّغ القانوني الذي يقتضي بموجبه الإجازة بالاستثمار أو الاستثمار التأهيلي أو التأهيل في مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة؟ وهل يمكن أن يكون المسوّغ القانوني مجتزأ بمعنى أنه يلحظ موضوع شركات الترابة دون غيرها من المقالع؟ وفي جميع الأحوال تحديد الجهة المناط بها البتّ في جميع ما تقدم طرحه من استفسارات؟