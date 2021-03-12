تجاهل رسمي للتحذيرات الغربية: كأنّها لم تكن

كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": يذكّر سياسي مرافق لمرحلة التسعينات، أن ما يحصل اليوم يشبه تماماً ما جرى حين كان رئيس الجمهورية ميشال عون رئيساً للحكومة الانتقالية، في قصر بعبدا. فرغم كل التنبيهات والتحذيرات المتتالية، تصرّف عون آنذاك بالطريقة نفسها التي يتصرف بها اليوم، رغم أن الوضع الداخلي ينهار بطريقة دراماتيكية، أكثر من التسعينات، ولو من دون قصف واقتتال داخلي. وكلّما زاد الضغط عليه زاد تشبّثه بموقفه ولو كان على خطأ. ولا يعني ذلك أن عون وحده يتحمّل مسؤولية ما يجري، اقتصادياً ومالياً، أو على صعيد تشكيل الحكومة. لكن الكلام عن رئيس الجمهورية، بصفته المعنيّ المباشر الأول والأخير، فيما هو يعزل نفسه أكثر فأكثر، داخلياً وخارجياً، ما يضاعف من الإرباك الذي يسيطر على إدارة قصر بعبدا للأزمة الحالية. في حين لم تعُد حركة الرئيس المكلف الخارجية تشبه، في مغزاها الحقيقي، الدور الذي كان يلعبه الحريري كما والده قبله في استثمار حضوره الخارجي، بل هو محصور بتحسين أوراقه المالية والسياسية عربياً.

خارجياً، فعدا عن تردّي العلاقات العربية والأميركية مع الرئاسة، فإنّ ورقة العلاقة مع باريس في أقلّ تقدير لم تعُد في الزخم الذي كانت عليه. وما نتج عن تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفشل مبادرته، بدأ يترك أثراً في نظرة باريس ودوائرها إلى الرئاسة وما لم تحققه، رغم أن الخارجية الفرنسية تعمّم في تحميلها جميع المسؤولين مغبة ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان. والمشكلة أن التوجّه نحو موسكو لخلق ثغرة ما، لا يمكن التعويل عليه، أو الاستعاضة به، ليس بسبب الافتقار إلى الدعم المالي وحسب، بل أيضاً لأن روسيا التي تقف دائماً إلى جانب لبنان، ترسم حدوداً معروفة لتدخّلها في التفاصيل الداخلية، من دون تخطّي أي لاعب إقليمي أو دولي. وهذه سياسة قديمة تنتهجها في لبنان

وصحيح أن وجود حكومة تصريف أعمال يفرمل صياغة سياسة خارجية واضحة ومنطلقة، إلا أن انكفاء الرئاسة أيضاً عن التعامل بجدية مع النصائح الدولية، ليس على قاعدة الالتزام غير المشروط بها، بل لتحريك عجلة الحياة السياسية والاقتصادية، يترك ارتدادات عكسية. في حين أنّ أيّ سقف يعوّل عليه للمساعدة، يبدأ بصندوق النقد ومن وراءه والصناديق الداعمة بما تمثل من عواصم، تجد في لبنان يداً ممدودة لطلب مساعدة ولا تجد أذناً صاغية لترجمة نصائحها.