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لبنان
البقاعيون يتنفسّون الصعداء امنيا بعد تبديل المنظومة الامنية
Lebanon 24
12-03-2021
|
06:22
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": تشهد منطقة البقاع مواكبة امنية على الارض لم يعتدها الناس ممن بحت اصواتهم من شكوى فوضى السلاح والتفلت الامني، وكأن المنظومة الامنية السابقة قد تبدلت ليسود نهج مختلف، كفيل اذا استمر، ان يزيل صبغة الشؤوم عن منطقة كانت ضحية الفلتان لسنوات خلت ودفع ثمنها الاهالي غالياً.
يعتبر مصدر أمني معني بالملف أن الأهم في ما جرى هو تغيير المنظومة وتبدل آلية العمل على ارض الواقع. تنفذ عناصر مخابرات الجيش مهمتها مباشرة ومن دون اعلان مسبق وتقوم بمداهمة المطلوبين وملاحقتهم، ما ساعد في توقيف عدد كبير من المطلوبين بقضايا السرقة والمخدرات، بحيث أصبح العمل الأمني هذه المرة لا يقف على خاطر السياسيين.
اسوأ ما اظهرته الوقائع الامنية منذ اتخذ قرار بسط الامن أن الغطاء السياسي يتم التلطي خلفه كسبب للتسيّب، وان القرار الامني متى توافر والارادة يمكن ان يغيرا الواقع. منذ شهرين نفذت عناصر مخابرات الجيش عمليات أمنية واسعة أدت الى توقيف عصابات سرقة وتم اقفال ثلاثة مصانع مخدرات، أوقفت الخوات وحفلات اطلاق النار العشوائي داخل السوق وفي الساحات، وتم ضرب الرؤوس الكبيرة من دون مراعاة اعتبار العائلات او العشائر ومنع الزجاج الداكن للسيارات.
المبشر في المشهد ان كل الظواهر السابقة توقفت وتنفس البقاعيون الصعداء وقد كان الأمن هماً اضافياً الى بقية همومهم المعيشية والصحية الصعبة. والتعويل على مخابرات الجيش بتشكيلتها الجديدة كبير والمعروف ان العنصر العسكري أعمى من دون المخابرات التي تفتح عينه على واقع الارض. لكن تبقى العبرة في استمرار هذا النهج المستجد الذي يقيّمه الاهالي بايجابية مع حذرهم الشديد وخوفهم من ان يكون الامن ضربات موسمية كما كان يحصل في السابق".
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