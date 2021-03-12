لبنان

سرقة قطع أساسية من سيارات أمن الدولة

Lebanon 24
12-03-2021 | 06:23
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تعرّضت أربع سيارات رباعية الدفع تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة لسرقة «ديبو البيئة» منها. وفيما لم يُعرف ما إذا كانت السرقة تمّت أثناء عمليات الصيانة، جرى تقدير المسروقات بـ 6 آلاف دولار أميركي! وتنشط تجارة «ديبو البيئة»، منذ سنوات طويلة، لكنها كانت محدودة، قبل أن تتوسع إثر الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، لتنتعش معها عمليات سرقة «ديبو البيئة» التي يقوم بها حدادون وميكانيكيون، بعضهم متعاقد مع شركات تأمين لصيانة السيارات
المصدر: الأخبار
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