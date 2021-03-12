علوش: لا زيارة للحريري لبعبدا

استبعد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية " قيام الرئيس الحريري بزيارة قريبة إلى بعبدا، لأن رئيس الجمهورية لم يوجه أي إشارة إلى الحل، كما أنه لم يرشح أي أمر إيجابي عن مبادرة اللواء عباس إبراهيم ما يعني أن العقد لا زالت على حالها".وقال "العقبة الأساسية تتمثل بعون وباسيل، لأن تاريخ ميشال عون يؤكد بانه مشهور بالإنتحارات ولا يهمه إذا خرب لبنان أم لا، كل ما يهمه تأمين خليفته باسيل". وفي المقابل أكد علوش أن "طرح الرئيس الحريري بالنسبة للحكومة يحظى بتأييد أميركي وأوروبي وروسي، وموقف الخارجية الروسية دليل واضح على دعمهم للحريري".