سعيد: يعتبرون التدويل خيانة ويذهبون الى موسكو للحديث عن الحكومة

قال النائب السابق فارس سعيد لـ" الانباء الالكترونية": عندما تكلم البطريرك الراعي عن حياد وعن مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، تم اتهامه بالخيانة، بينما هم يذهبون الى موسكو للتكلم عن حكومة لبنان، فحزب الله يتعامل بالسياسة على طريقته، وما يحق له لا يحق لغيره، ويتعامل مع التدويل على طريقة الميني ماركت".

واعتبر أن "روسيا من خلال إستدعاء وفد حزب الله لزيارتها، تريد القول إنها تمسك بأوراق تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي حاضرة في سوريا"، مستبعدا أن "تتحول الشطارة الروسية من قبل دبلوماسيتها إلى خطوات ملموسة في الملف الحكومي، لأن الروس في خلاف مع الأوروبيين والإدارة الأميركية الجديدة"، ولفت إلى أنه بحال نجحت عناصر القوة الروسية لتشكيل الحكومة من خلال تفاهم روسي إيراني، "فهل هذه الحكومة سيكون لها القدرة على فتح علاقات مع السعودية ودول الخليج؟"، معتبرا بالتالي أنه "إذا تشكلت الحكومة بتوافق روسي إيراني ستكون حكومة حسان دياب برئاسة سعد الحريري".

ورأى سعيد أن "الروس قاموا بخطوة إعلامية مهمة تجاه المنطقة، وبالأخص منطقة الخليج، فقد زاروا السعودية بعد قصف منطقة أرامكو بينما لم يزرها وزير خارجية الولايات المتحدة أو أي مسؤول غربي، كما كان مقرراً".