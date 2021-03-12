"استرازينيكا" يصل في الأسابيع المقبلة الى لبنان.. ماذا قال أبيض عن اللقاح؟

٥/١ قد يؤدي تعليق استخدام لقاح استرازينيكا من قبل بعض الدول الأوروبية إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح. ومع ذلك، فإن القرار يظهر التزامًا بسلامة المرضى، ويعكس المراقبة الدقيقة من قبل السلطات الصحية، والشفافية العلمية اللذين يرافقان عملية توزيع اللقاح. لا بد أن يكون هذا مطمئنًا.
— Firass Abiad (@firassabiad) March 12, 2021
٥/١ قد يؤدي تعليق استخدام لقاح استرازينيكا من قبل بعض الدول الأوروبية إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح. ومع ذلك، فإن القرار يظهر التزامًا بسلامة المرضى، ويعكس المراقبة الدقيقة من قبل السلطات الصحية، والشفافية العلمية اللذين يرافقان عملية توزيع اللقاح. لا بد أن يكون هذا مطمئنًا.