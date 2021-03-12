عون والحريري: أجوبة صادمة فيما بركان الازمة يتهيأ للانفجار الكبير

قال مرجع متابع للاتصالات الحكومية "كل ما يحكى بهذا الملف مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لا تزال عقد التشكيل عند حالها ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع".

أضاف: "ولو افترضنا عكس ذلك فحتى الحديث عن سحب فتيل "الثلث المعطل" لا يزال غير رسمي وثمة تفخيخ لمبادرة اللواء عباس ابراهيم عبر الدفع الى تشكيل حكومة تغيب عنها "الميثاقية" وهذا الامر يقوض نجاحها".

ويختم: "خير دليل لما أقوله عدم حماس الرئيس الحريري للتحرّك مكتفياً بالقول عندما يكون عند رئيس الجمهورية جديد يريد إبلاغي به فليتصل، والكلام المنقول عن بعبدا، أن طريق القصر معلوم عند الحريري والأبواب مفتوحة".

ويعقب قائلا "هذه اجوبة المعنيين فيما بركان الازمة يتهيأ للانفجار الكبير".