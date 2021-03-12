لبنان

لهذه الأسباب يتأخر وصول الفيول العراقي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2021 | 11:05
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أعاد الحديث عن السلفة المالية للكهرباء طرح موضوع تأخر تزويد لبنان بالنفط العراقي.

 

ويقول المعنيون ان هناك اشكالية تقنية واخرى ادارية تتعلق بهذا الملف، فالإشكالية التقنية تتمحور حول نوع الفيول العراقي الذي لا يتناسب مع المواصفات التي يحتاجها لبنان، ولذلك يتم البحث مع  دول أخرى مثل مصر أو الكويت لنقل النفط إليها وتكريره ثم استيراده إلى لبنان، ما يتطلب بعض الوقت.

 

اما الاشكالية الادارية فمردها الى الحاجة إلى اتفاقية إطار وعقود لتحديد طريقة الدفع.

 

ويختم المعنيون بالقول "حتى لو أُنجِز الاتفاق مع العراق فلن يُغطي أكثر من نصف حاجة لبنان من الفيول".

المصدر: لبنان 24
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