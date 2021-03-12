زيارة السفير مرقت عالسكّيت

مرت زيارة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا، الى وزير الخارجية شربل وهبة امس من دون ضجة اعلامية بعد الحملة الكبيرة التي قوبل بها تسريب خبر امتناعه عن تلبية استدعاء الخارجية له لعقد اجتماع سابق.

واكتفى بيان الوزارة بالاشارة الى" انه جرى استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسين وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين".

وفي المعلومات، ان تواصلا بين الجانبين حصل خلال الايام الماضية أفضى الى اتمام الزيارة بسلاسة.

وكان تم تسريب معلومات صحافية مفادها ان سبب امتناع السفير الإيراني عن زيارة وهبة الاثنين إنما مردّه إلى انزعاجه من الطريقة التي دُعي بها ورفضه مبدأ استدعائه على خلفية مقال صحافي في "قناة العالم" الايرانية انتقد البطريرك الراعي. واعتبر السفير ان الدولة الإيرانية في حد ذاتها ليست مسؤولة عما تضمنه المقال وبالتالي لا مبرر لاستدعاء السفير واستخدام لهجة غير مناسبة معه.