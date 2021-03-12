ارتفاع منسوب الزهراني والليطاني

أدى هطول الأمطار ليلا وصباحا، إلى ارتفاع منسوبي مياه نهر الزهراني عند جسر الست زبيدة في حبوش ومياه نهر الليطاني، كما تسببت الرياح العاتية بتطاير اللوحات الاعلانية على طريق زفتا النبطية.

