لبنان

ارتفاع منسوب الزهراني والليطاني

Lebanon 24
12-03-2021 | 08:40
A-
A+
Doc-P-802230-637511354628547793.jpg
Doc-P-802230-637511354628547793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى هطول الأمطار ليلا وصباحا، إلى ارتفاع منسوبي مياه نهر الزهراني عند جسر الست زبيدة في حبوش ومياه نهر الليطاني، كما تسببت الرياح العاتية بتطاير اللوحات الاعلانية على طريق زفتا النبطية.
مواضيع ذات صلة
قطع المياه عن بلدات بترونية.. "مياه لبنان الشمالي" توضح
lebanon 24
12/03/2021 11:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"رابطة أهالي طلاب لبنان في الإغتراب" تنفذ اعتصاما في شتوره للمطالبة بتنفيذ القانون رقم 193 وتم قطع الطريق وتحويل السير إلى الطرق الفرعية
lebanon 24
12/03/2021 11:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا لن تطرح مبادرة مستقلة وتفضّل قرارا لبنانيا داخليا
lebanon 24
12/03/2021 11:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير تجميل لبناني يرتدي كعباً عالياً ويُثير الجدل! (فيديو)
lebanon 24
12/03/2021 11:38:27 Lebanon 24 Lebanon 24

نهر الزهراني

نهر الليطاني

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-03-12
11:27 | 2021-03-12
11:15 | 2021-03-12
11:14 | 2021-03-12
11:12 | 2021-03-12
11:05 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website