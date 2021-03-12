لبنان

"تسالي حكومية الكترونية" لتحويل الانظار عن السبب الحقيقي لازمة الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2021 | 12:05
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تواصل الاجهزة الحكومية تعميم اجواء عن العمل على تنفيذ اجراءات اجتماع بعبدا الاخير لضبط سعر صرف الدولار. ومن بين الاجراءات  العقيمة التي توهم  السلطة اللبنانيين بامكانية معالجتها التدهور النقدي  هي مطاردة المواقع والتطبيقات الإلكترونية المعنية بنشر سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء.

 

وقد اصطدمت "اوجيرو" بعجزها عن حجب 15 موقعا على "فيسبوك" و"غوغل بلاي"، وهما شركتان اميركيتان، مما حدا  بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على التقدم بواسطة السفارة الاميركية في عوكر، بطلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية تقضي بالعمل على حجب هذه المواقع، ولم يتلق الجانب اللبناني بعد اي رد ايجابي او سلبي من "الاف بي ايه" حول هذا الطلب.

المصدر: لبنان 24

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