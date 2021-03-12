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لبنان
معمرّة لبنانية تفارق الحياة بسبب "كورونا" عن 108 سنوات
Lebanon 24
12-03-2021
|
09:57
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توفيت اليوم المعمّرة الجنوبية "ام علي مريم نور الدين" عن عمر ناهز الـ 108 سنوات وهي من بلدة عربصاليم، اثر مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.
وفارقت ام علي الحياة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت على ان توارى في الثرى اليوم في بلدتها عربصاليم.
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