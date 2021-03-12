معمرّة لبنانية تفارق الحياة بسبب "كورونا" عن 108 سنوات

توفيت اليوم المعمّرة الجنوبية "ام علي مريم نور الدين" عن عمر ناهز الـ 108 سنوات وهي من بلدة عربصاليم، اثر مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.

وفارقت ام علي الحياة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت على ان توارى في الثرى اليوم في بلدتها عربصاليم.