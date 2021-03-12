لبنان

توقيف مروّج مخدّرات ينشط في زحلة.. هذا ما ضبط بحوزته! (صورة)

Lebanon 24
12-03-2021 | 10:28
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مدينة زحلة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل عناصر المكتب الى تحديد مكان إقامة المشتبه به في المدينة المذكورة، ومداهمته  بتاريخ 4-3-2021 وتوقيفه، ويدعى:

- ن. د. (مواليد عام 1996، سوري).
ضبطت داخل منزله كمية من المواد المخدّرة، عبارة عن:

حوالى /1/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف مقسّمة في أكياس من النايلون ومعدّة للترويج.
/188/ حبة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" و"فراولة".
إضافةً الى ضبط ميزان حسّاس، أكياس من النايلون الشفّاف وهاتفَين خلويّين.

بالتحقيق معه، اعترف بترويح المخدّرات لعددٍ من الزبائن، وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم مخدّرات وإقامة غير مشروعة.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته". 
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