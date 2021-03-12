اصيب بضيق في التنفس جراء تنشقه الدخان إثر حريق بمنزله في جبيل

أخمد عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم الجمعة حريقاً شب داخل منزل في شامات -جبيل.

وقد عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمواطن اصيب بضيق في التنفس جراء تنشقه الدخان الناتج عن الحريق حيث اصبح في حالة جيدة.