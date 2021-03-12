لبنان

قطع المياه عن بلدات بترونية.. "مياه لبنان الشمالي" توضح

Lebanon 24
12-03-2021 | 10:54
A-
A+
Doc-P-802273-637511434802099968.jpg
Doc-P-802273-637511434802099968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
- أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي قطع المياه عن بعض بلدات قضاء البترون وأصدرت بيانا أبلغت فيه مشتركيها المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها "وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء أمس الخميس، اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن قرى وبلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا،إجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي ، بيت شلالا، ديربللا، شناطا، كفيفان ، جران،غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان،الفتيحات، آصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا".
وأكدت أنه" ستتم إعادة توزيع المياه فور إنخفاض درجة، العكارة في المياه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2021-03-12
13:44 | 2021-03-12
13:40 | 2021-03-12
13:38 | 2021-03-12
13:34 | 2021-03-12
13:16 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website