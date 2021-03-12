قطع المياه عن بلدات بترونية.. "مياه لبنان الشمالي" توضح

- أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي قطع المياه عن بعض بلدات قضاء البترون وأصدرت بيانا أبلغت فيه مشتركيها المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا أنها "وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء أمس الخميس، اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن قرى وبلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا،إجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي ، بيت شلالا، ديربللا، شناطا، كفيفان ، جران،غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان،الفتيحات، آصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا".وأكدت أنه" ستتم إعادة توزيع المياه فور إنخفاض درجة، العكارة في المياه".