لبنان

حريق داخل منزل في عبرا (صورة)

Lebanon 24
12-03-2021 | 11:04
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شب حريق صباح اليوم في أحد المنازل في عبرا شرق صيدا، ادى الى أضرار مادية وحالة اختناق نتيجة الدخان الكثيف.
وقد عمل الدفاع الدفاع المدني على إخماد الحريق.
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