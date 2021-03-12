بسبب الأمطار.. جرح شخصين بحادث سير على طريق عام كفرحزير

أصيب شخصان بجروح في حادث سير على طريق عام كفرحزير - شكا، بين باص للركاب و سيارة نوع "مرسيدس" نتيجة الانزلاق بسبب الامطار، وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر على نقلهما الى مستشفيي الكورة والبرجي.