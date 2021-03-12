استقالة جورج ياسمين من الـOTV بين التحفظ والانتقاد

كان مفاجئا قرار الاعلامي جورج ياسمين استقالته امس من قناة الـ OTV في منشور نشره على صفحته على فيسبوك قال فيه: فأطلق عبدك بسلام (لوقا_2) الاحبة: انا تقدمت باستقالتي بعد ظهر اليوم من الـotv، الحمد الله والشكر لكم".

ورغم تعدد التفسيرات التي اعطيت لخطوة ياسمين الا انه تحفظ عن الكلام. واكتفى في اتصال مع " لبنان 24" بالقول:" لا نحمل في قلبنا الا كل المحبة، ولساننا لا ينطق بعرفان الجميل، وسنحافظ على وفائنا لمرحلة 14 سنة امضيتها في المحطة".

في المقابل، أطلق مناصرون للتيار الوطني الحر حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لياسمين، وانتقدوا ادارة المحطة البرتقالية التي "لم تقدّر كل تاريخ ياسمين النضالي والاعلامي"، ووجهوا اسئلة الى قيادة "التيار" عن موقفها مما حصل، وهل هي الى جانب ياسمين فعلا ام مع سياسة المحطة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها السيد روي الهاشم؟