اصحاب المستشفيات يطلقون صرخة.. "عمولة الـ5% التي تعتمدها المصارف أشبه بالخوة"

أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في بيان، "تعمد بعض المصارف أخيرا على تحميل المستشفيات عمولة قدرها 5% شهريا من قيمة اجور الموظفين دون اي تبرير منطقي لهذا الأمر".

وأضاف البيان: إن النقابة ترفض رفضا قاطعا هذا التصرف وتدعو حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف الى الطلب من المصارف المعنية التوقف عن هذا التصرف فورا، وهو الذي اشبه ما يكون "بالخوة". الا يكفي انهم يحتجزون اموال الناس وجنى عمرهم، فيتمادون الى هذه الدرجة في الظلم؟".