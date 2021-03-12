قريباً.. سلسلة تقارير لتلفزيون لبنان عن صناعة الدراما ومشاكل القطاع

بدأ تلفزيون لبنان بالتنسيق مع وزارة الإعلام، بتصوير وعرض سلسلة تقارير إخبارية في نشرته المسائية عن صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في لبنان، الهدف منها تسليط الضوء على مشاكل هذا القطاع كي يصار بالتوازي إلى وضع استراتيجية مشتركة بين وزارات الإعلام والثقافة والصناعة والسياحة تحفز قطاع الإنتاج الدرامي وتحميه من المضاربات غير المشروعة، وتفتح الباب لحوافز تمكن القطاع من الاستمرار.

التقرير الأول تطرق إلى مشاكل الدراما اللبنانية مع المنتج زياد الشويري الذي سلط الضوء على منافسة الشركات غير اللبنانية للشركات المحلية بطريقة غير مشروعة جراء حالة الفوضى التي تعم البلد.