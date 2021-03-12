الحريري يستقبل شيا

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معها اخر المستجدات والأوضاع العامة.