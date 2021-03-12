لبنان

الحريري يستقبل شيا

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:41
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استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معها اخر المستجدات والأوضاع العامة. 
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