لبنان

ليل عاصف.. هذا ما سببته الأمطار الغزيرة من أضرار

Lebanon 24
12-03-2021 | 13:02
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شهدت منطقة الهرمل والقرى المحيطة ليلا عاصفا هطلت خلاله الأمطار بغزارة مصحوبة برياح عاتية تسببت بأضرار فادحة في الأشجار والمزروعات، وخصوصا الخيم البلاستيكية وشبكات الري وخيم النازحين، كما سجل ارتفاع ملحوظ لمياه العاصي والعديد من الينابيع المحلية.
وصباحا، تفقد رئيس بلدية القاع بشير مطر تفقد خيم النازحين والمشاريع الزراعية، واكد العمل السريع لرفع الاضرار.

البترون
كما تسببت العواصف والرياح القوية إلى سقوط بعض اعمدة الكهرباء في حي الميناء في مدينة البترون من دون وقوع إصابات.

النبطية
وفي النبطية، ادت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلا وصباح اليوم، إلى ارتفاع منسوبي مياه نهر الزهراني عند جسر الست زبيدة في حبوش ومياه نهر الليطاني، كما تسببت الفرياح العاتية بتطاير اللوحات الاعلانية على طريق زفتا النبطية.
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