لبنان

لهذا السبب ترك التيار لنوابه حرية الخيار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2021 | 12:58
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بعدما صدر قرار التيار الوطني الحر بترك الحرية لنوابه بالمشاركة او عدم المشاركة في الجلسة النيابية، قال النائب ادكار طرابلسي بحديث " للبنان 24" ان " التيار ممتعض من عدم ادراج رئاسة المجلس مجموعة اقتراحات قوانين اصلاحية ابرزها "الكابتل كونترول" وغيرها من القوانين التي من شأنها محاربة الفساد، لذلك كان هذا القرار."
 
و عن النواب المشاركين قال: لم يحسم العدد حتى اللحظة، لكن الهدف من المشاركة هو تمرير بعض القوانين الملتصقة بحياة الناس منها "القرض الدولي لدعم الاسر الاكثر فقرا" و "سلفة الكهرباء".
 
واضاف "اذا ما تم طرح التصويب على المليون ليرة الخاصة بالعسكريين فنحن لن نصوت اذ ان الموضوع بحاجة الى دراسة واضحة".

لبنان

خاص

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