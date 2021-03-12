لهذا السبب ترك التيار لنوابه حرية الخيار

بعدما صدر قرار التيار الوطني الحر بترك الحرية لنوابه بالمشاركة او عدم المشاركة في الجلسة النيابية، قال النائب ادكار طرابلسي بحديث " للبنان 24" ان " التيار ممتعض من عدم ادراج رئاسة المجلس مجموعة اقتراحات قوانين اصلاحية ابرزها "الكابتل كونترول" وغيرها من القوانين التي من شأنها محاربة الفساد، لذلك كان هذا القرار."

و عن النواب المشاركين قال: لم يحسم العدد حتى اللحظة، لكن الهدف من المشاركة هو تمرير بعض القوانين الملتصقة بحياة الناس منها "القرض الدولي لدعم الاسر الاكثر فقرا" و "سلفة الكهرباء".

واضاف "اذا ما تم طرح التصويب على المليون ليرة الخاصة بالعسكريين فنحن لن نصوت اذ ان الموضوع بحاجة الى دراسة واضحة".