كركي علق عقود 10 صيدليات وأنذر 35 صيدلية خالفت قانون الضمان ونظامه الطبي

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 131 وقضى بتعليق التعاقد موقتا لمدة شهر واحد اعتبارا من 15 آذار الحالي، مذكرا المتعاقدين مع الصندوق "من أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات بوجوب التقيد والإلتزام بمضمون أحكام قانون الضمان الإجتماعي والعقود الموقعة معه، تحت طائلة فسخها بصورة نهائية في حال تكرار المخالفة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء".وجاء في بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق:"في إطار متابعته لضبط التقديمات الصحية ولاسيما الصيدلانية ومدى إلتزام المتعاقدين مع الصندوق بشروط العقود الموقعة معهم وعدم مخالفة قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء.وإستنادا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صور، وحيث تبين أن بعض الصيدليات قد خالفت أحكام مضمون قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته والعقود المبرمة مع الصندوق.وإستنادا إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي القرار رقم 131 تاريخ 12 آذار 2021، قضى بموجبه، ما يلي:المادة الاولى: يعلق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر واحد اعتبارا من 15/3/2021 مع الصيدليات المذكورة أدناه:رقم التعاقد اسم الصيدلية اسم الصيدلي المذكرة347/8 عمران محمد علي سلمان 12/201783/8 الاندلس حسين كرشت قرار 190/2020586/8 البستان يوسف احمد عبد الرضا 40/2013532/8 الحياة شادي محمد تركي 5/2012620/8 مايا مايا احمد غندور قرار 964/2019162/8 حكيم نزيه علي حكيم 38/1995132/8 الزين محمد علي الزين 1/1965287/8 الآثار سلوى محمد فوعاني 94/2000284/8 مسلماني ابراهيم وهبي مسلماني 47/2004370/8 العباسية محمد خليل عزالدين 6/2006المادة الثانية: يطلب الى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع اية وصفات طبية صيدلانية صادرة باسم الصيدليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال فترة تعليق التعاقد.المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/3/2021 ويبلغ الى من يلزم.وفي سياق متصل وجه الكتور كركي إنذارا إلى 35 صيدلية لمخالفتها أنظمة الصندوق لتنظيمها فواتير لأدوية غير مشتراة من ذات الصيدلية، وذلك على الوجه الآتي:رقم الصادر/إنذار التاريخ اسم الصيدلية829 11 اذار 2021 صيدلية عبد علي - صديقين830 11 اذار 2021 صيدلية الجنوب 2017- الكنيسة831 11 اذار 2021 صيدلية نبيلة - صديقين832 11 اذار 2021 صيدلية حاريص HARIS PHARMACY833 11 اذار 2021 صيدلية الحوش - الحوش834 11 اذار 2021 صيدلية سارة - العباسية835 11 اذار 2021 صيدلية حنان - مجادله836 11 اذار 2021 صيدلية رمضان - جويا837 11 اذار 2021 صيدلية فردون - العباسية838 11 اذار 2021 صيدلية الناقورة - الناقورة839 11 اذار 2021 صيدلية محمود - بافليه840 11 اذار 2021 صيدلية فاطمة - باتوليه841 11 اذار 2021 صيدلية PHARMA HEALTH - طير دبا842 11 اذار 2021 صيدلية SIRIN PHARM - الحدث843 11 اذار 2021 صيدلية ماجد - حارة حريك844 11 اذار 2021 صيدلية عواضة - جويا845 11 اذار 2021 صيدلية جفّال - البازورية848 12 اذار 2021 صيدلية الوفاء - صديقين849 12 اذار 2021 صيدلية الاميرة - باتوليه850 12 اذار 2021 صيدلية مادونا - دير قانون - راس العين851 12 اذار 2021 صيدلية الفادي - البازورية852 12 اذار 2021 صيدلية عبود - دير عامص853 12 اذار 2021 صيدلية المرج - صريفا854 12 اذار 2021 صيدلية زهراء ( زهراء علي الدر) - برج الشمالي855 12 اذار 2021 صيدلية جواد - قانا856 12 اذار 2021 صيدلية فارمالين PHARMALYNNE - برج الشمالي857 12 اذار 2021 صيدلية لين - قانا858 12 اذار 2021 صيدلية حيرام - صور859 12 اذار 2021 صيدلية الإسراء - الحوش860 12 اذار 2021 صيدلية عبد الله - صور861 12 اذار 2021 صيدلية حسن - معركة862 12 اذار 2021 صيدلية الهدى - يانوح863 12 اذار 2021 صيدلية المنير - حلبا864 12 اذار 2021 صيدلية فارما عاصي - الشهابية865 12 اذار 2021 صيدلية حاوي - صريفاوفي هذا السياق، ذكر كركي كافة المتعاقدين مع الصندوق من أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات بوجوب التقيد والإلتزام بمضمون أحكام قانون الضمان الإجتماعي والعقود الموقعة معه وذلك تحت طائلة فسخها بصورة نهائية في حال تكرار المخالفة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء. ويطلب إلى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع اية وصفات طبية أو معاملات صادرة وموقعة من الصيدليات المذكورة في القراررقم 131 تاريخ 12 اذار 2021 طيلة المدة المعلقة والمشار إليها فيه".