البزري: اللقاحات المستخدمة في لبنان تتمتع بميزتين أساسيتين

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البرزي، في بيان، أن "التلقيح والوقاية الشخصية والمجتمعية هما الوسيلتان الأهم للحماية من كورونا"، لافتا الى أن "المعلومات الواردة عن لقاح استرازينيكا يجب مراقبتها وتتبعها بدقة، وعدم التسرع في أي إستنتاج، لأن هناك ملايين الجرعات من هذا اللقاح أعطيت في عدد من الدول الأوروبية، وتحديدا في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والمانيا وغيرها، بالإضافة الى العديد من الدول العربية والآسيوية، وبالتالي فإن مراقبة الأنباء المرتبطة بالتأثيرات الجانبية لهذا اللقاح وتتبعها وغيره من اللقاحات، هو أمر أساسي وفي سلم أولوياتنا"، مؤكدا أن "اللقاحات التي تستخدم في لبنان تتمتع بميزتين أساسيتين وهما الفاعلية والسلامة".