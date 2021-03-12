في الميناء... جريح في اطلاق نار

اقدم المدعو "ر.م" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ش" من مسدس حربي واصابه بقدمه اليمنى، ذلك في شارع "علم الدين" في الميناء،





وفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة، وتم نقل المصاب الى احد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.