لبنان

في الميناء... جريح في اطلاق نار

Lebanon 24
12-03-2021 | 13:44
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اقدم المدعو "ر.م" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ش" من مسدس حربي واصابه بقدمه اليمنى، ذلك  في  شارع "علم الدين" في الميناء،
 
وفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة، وتم نقل المصاب الى احد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

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الميتاء

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