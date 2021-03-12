لبنان

اعتصام في صيدا لاهالي الموقوفين في ملف احداث عبرا

Lebanon 24
12-03-2021 | 13:58
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نفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف احداث عبرا اعتصاما تحت شعار "أطلقوا سراح المستضعفين"، بعد صلاة الجمعة امام مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا بالقرب من مستديرة مكسر العبد، للمطالبة بعفو عام شامل لا يستثني احدا من الموقوفين.

شارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود وحشد من اهالي الموقوفين، ورفع المعتصمون لافتات تطالب بقضاء عادل وبإطلاق سراح الموقوفين كافة من خلال عفو عام شامل، كما رفعوا صورا للشيخ الموقوف احمد الاسير.

وتحدث باسم المعتصمين خالد البوبو، الذي شدد على مطلب العفو العام الشامل، داعيا المسؤولين والمعنيين الى "الالتفات الى هذا الملف لما فيه من مظلومية لحقت بجميع الموقوفين ولا سيما في ملف احداث عبرا".

حمود
كما كانت كلمة للدكتور بسام حمود قال فيها: "من الجحود ان نستمر في مطالبة المسؤولين وان نراهن على اي مسؤول في هذا البلد"، معتبرا ان "الفساد بات في القضاء والسياسة والاقتصاد وبتنا نعيش الفساد بكل تفاصيله حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه".

واستغرب حمود اطلاق سراح تاجرة مخدرات من خلال عفو خاص، متسائلا "اين العدل واين المنطق في ذلك عندما يطلق سراح تاجرة مخدرات بالجرم المشهود، وابناؤنا الذين ظلموا بالمؤامرة والتوقيف والتحقيق والاحكام المشددة ما زالوا في السجون".

وطالب حمود "برحيل هذه السلطة لاننا لم نحصل على العدل والعيش الكريم". وقال: "ما زالت هذه السلطة على كراسيها بالرغم من تدهور الليرة اللبنانية وهذا الواقع السيء، وتراهم يتناتشون على الحصص ويعطلون تشكيل الحكومة من اجل حصة من هنا او هناك، وهذه الحكومة التي اصلا لا نستبشر بها خيرا".

وجدد حمود "المطالبة بقضاء عادل واطلاق سراح جميع الموقوفين مراهنا على الحراك من اجل تغيير واقعي وفعلي وتحقيق العدل والاصلاح".
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