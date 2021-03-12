لبنان

عائلة النائب الراحل جان عبيد شكرت لرئيس الجمهورية مواساته

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:09
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استقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، عائلة النائب الراحل جان عبيد والتي ضمّت سليمان جان عبيد وبدوي جان عبيد وإيلي عبيد، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة بوفاة النائب الراحل.
 

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جان عبيد

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