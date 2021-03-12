في عكار... سرقة كبلات كهربائية

أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات التوتر العالي من أعمدة الكهرباء في بلدة قشلق العكاريّة.



ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن بلدتي قشلق و وادي الحور.