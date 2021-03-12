لبنان

في عكار... سرقة كبلات كهربائية

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:09
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أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات التوتر العالي من أعمدة الكهرباء في بلدة قشلق العكاريّة.

ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن بلدتي قشلق و وادي الحور.
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عكار

اسلاك كهربائية

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