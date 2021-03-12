لبنان

نفط في احد آبار بعلبك (صور)

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:20
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 خلال الكشف الدوري لفرق الثروة المائية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في منطقة البقاع (الحوض الاعلى لنهر الليطاني)،
 
تبين ان احد ابار المياه الجوفية التي يزيد عمقها عن ١٥٠ مترا، والعائدة للسيد "مصطفى أحمد محمود حيدر"، ملوثة بالمواد النفطية بسبب تسرب المحروقات من خزانات  احدى محطات المحروقات المجاورة مدينة بعلبك،
 
وقد تم اخذ العينات اللازمة، كما ستتخذ المصلحة كافة الاجراءات الادارية والقضائية بحق الملوثين .
علما ان الضرر البيئي لا يقتصر على البئر وانما يمتد الى المياه الجوفية والينابيع ومصادر المياه ويهدد السلامة العامة.
 
 
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