مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة والبلديات في هذه الايام

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مذكرة ادارية رقم 4/2021 تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية جاء فيها:

"استنادا للمرسوم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 2 نيسان 2021 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية .

كما تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين في 5 نيسان 2021 بمناسبة عيد الفصح المجيد ".