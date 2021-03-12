لبنان

مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة والبلديات في هذه الايام

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:30
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أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مذكرة ادارية رقم 4/2021 تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية جاء فيها:

"استنادا للمرسوم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 2 نيسان 2021 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية .

كما تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين في 5 نيسان 2021 بمناسبة عيد الفصح المجيد ".
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