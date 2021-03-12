التقنين "رجع"

في ظل الارتفاع الملحوظ لسعر صفيحة المازوت، كما ارتفاع سعر الصرف، إضطر بعض أصحاب المولدات في محافظة عكار، إلى إعادة التقنين القاسي.



كما اقفلت بعض محطات المحروقات في المنطقة، في حين تشهد محطات اخرى زحمة سيارات عند مداخلها، اذ تتوارد الاخبارعن شحّ في البنزين والمازوت.