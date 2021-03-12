توقيف رجل وزوجته بجرم سرقة وآخر بجرم شراء مسروق

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 5-3-2021، ادّعت لدى فصيلة بعقلين في وحدة الدرك الإقليمي إحدى المواطنات ضدّ مجهول بجرم سرقة /510/ أجهزة تدليك إلكترونية لزوم مقاعد للسّيّارات، من داخل منزلها قيد الإنشاء الكائن في محلّة "الشميس" – بعقلين. وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ /6000/ دولار أميركي.نتيجة التحقيقات والمتابعة، اشتبهت عناصر الفصيلة المذكورة بأحد الأشخاص، الذي عمل سابقاً على نقل هذه الأجهزة من مكانٍ مجاورٍ إلى المنزل حيث حصلت السرقة، ويدعى:- ص. ع. (مواليد عام 1994، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة، بالاشتراك مع شقيقه (س. ع.) الذي أوقف في وقتٍ سابق من قِبل شعبة المعلومات بجرم سلب بقوة السلاح وسرقة.كذلك تبيّن أنه يوجد بحق المشتبه به (ص. ع.) وزوجته (آ. ع. مواليد عام 1997، سورية) إدّعاء آخر بجرم سرقة مصاغ ذهبي (/3/ خواتم، وسلسلتين مع ليرتين، وساعة يد باهظة الثمن) ومولّد كهربائي، ومنشار خشب آلي، وقد اعترفا أيضاً بهذه السرقة.بالتوسّع بالتحقيق مع الموقوفَين من قِبَل عناصر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّ (ص. ع.) وشقيقه قد باعا أجهزة التدليك المسروقة، إلى مواطنهما (ك. أ. مواليد 1994) الذي أوقف أيضاً، من قِبَل عناصر المفرزة المذكورة، بجرم شراء مسروق.أودع الموقوفون القضاء المختص".