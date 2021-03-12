إعادة سرقة أغطية ريغارات على الخط الساحلي للخرايب

قام مجهولون بسرقة أغطية "الريغارات" على الخط الساحلي لبلدة الخرايب للمرة الثانية. وكانت البلدية أمنت اغطية جديدة وأعادت اغلاقها، لكن عملية السرقة تكررت صباحا، فقامت البلدية بوضع علامات تحذيرية للسلامة العامة لحين تغطية الريغارات.