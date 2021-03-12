لبنان

إعادة سرقة أغطية ريغارات على الخط الساحلي للخرايب

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:22
A-
A+

Doc-P-802382-637511595205358366.jpg
Doc-P-802382-637511595205358366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مجهولون بسرقة أغطية "الريغارات" على الخط الساحلي لبلدة الخرايب للمرة الثانية. وكانت البلدية أمنت اغطية جديدة وأعادت اغلاقها، لكن عملية السرقة تكررت صباحا، فقامت البلدية بوضع علامات تحذيرية للسلامة العامة لحين تغطية الريغارات.
مواضيع ذات صلة
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
lebanon 24
12/03/2021 18:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة لسيارات في الشمال وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
lebanon 24
12/03/2021 18:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة
lebanon 24
12/03/2021 18:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة من داخل مؤسسة مياه لبنان الشمالي.. هكذا أوقف الرأس المدبر
lebanon 24
12/03/2021 18:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-03-12
17:14 | 2021-03-12
17:06 | 2021-03-12
16:56 | 2021-03-12
16:54 | 2021-03-12
16:51 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website