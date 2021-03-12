وزارة الصحة: 19 حالة ايجابية على متن رحلات اضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 6 و9 و10 آذار، وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية.





وجاء إقفال نتائج 6/3/2021 كالتالي:





" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)





وجاءت نتائج 9/3/2021 كالتالي:





" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)





وجاءت نتائج 10/3/2021 كالتالي:





" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)".