لبنان

وزارة الصحة: 19 حالة ايجابية على متن رحلات اضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:21
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 6 و9 و10 آذار، وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية.


وجاء إقفال نتائج 6/3/2021 كالتالي:


" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)


وجاءت نتائج 9/3/2021 كالتالي:


" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)


وجاءت نتائج 10/3/2021 كالتالي:


" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)".
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