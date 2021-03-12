لبنان

تخفيض سعر تعرفة فحص الكورونا الى 100 الف ليرة

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:44
A-
A+
Doc-P-802385-637511606860658502.jpg
Doc-P-802385-637511606860658502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الضمان الاجتماعي البيان التالي:
 
بعدما سبق واتخذ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبه تخفيض سعر تعرفة فحص كورونا الى 100 الف ل.ل في المستشفيات الحكومية، ونظراً لتزايد الحاجة الى إجراء هذا الفحص في ظلّ استمرار ارتفاع عدد الاصابات والتفشّي الخطير للوباء، ومراعاة للظرف الإقتصادي الخانق الذي يعاني منه الشعب اللبناني بأطيافه كافّة، وإستنادا إلى 4 دراسات أعدّتها إدارة الصندوق حول كلفة فحص الـCORONA، 
وتنفيذاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 849 المتخذ في الجلسة عدد 904 تاريخ 10 اذار 2021، أصدر د. كركي المذكرة الإعلامية رقم ٦٦١ بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢١ قضى بموجبها تعديل تعرفة الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لتصبح 100 الف ليرة لبنانية بدلاً من 150 الف ل.ل. كحدّ أقصى، لجميع مقدمي الخدمات الصحية.
وعليه، يشدّد المدير العام على جميع الجهات العاملة في القطاع الإستشفائي والمخبري الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الصندوق تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-03-12
17:14 | 2021-03-12
17:06 | 2021-03-12
16:56 | 2021-03-12
16:54 | 2021-03-12
16:51 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website