تخفيض سعر تعرفة فحص الكورونا الى 100 الف ليرة

صدر عن الضمان الاجتماعي البيان التالي:

بعدما سبق واتخذ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبه تخفيض سعر تعرفة فحص كورونا الى 100 الف ل.ل في المستشفيات الحكومية، ونظراً لتزايد الحاجة الى إجراء هذا الفحص في ظلّ استمرار ارتفاع عدد الاصابات والتفشّي الخطير للوباء، ومراعاة للظرف الإقتصادي الخانق الذي يعاني منه الشعب اللبناني بأطيافه كافّة، وإستنادا إلى 4 دراسات أعدّتها إدارة الصندوق حول كلفة فحص الـCORONA،وتنفيذاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 849 المتخذ في الجلسة عدد 904 تاريخ 10 اذار 2021، أصدر د. كركي المذكرة الإعلامية رقم ٦٦١ بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢١ قضى بموجبها تعديل تعرفة الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لتصبح 100 الف ليرة لبنانية بدلاً من 150 الف ل.ل. كحدّ أقصى، لجميع مقدمي الخدمات الصحية.وعليه، يشدّد المدير العام على جميع الجهات العاملة في القطاع الإستشفائي والمخبري الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الصندوق تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين.